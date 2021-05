Haase werkt rustig toe naar Roland Garros en zet kunstclub op

Robin Haase heeft rustig toegewerkt naar het kwalificatietoernooi van Roland Garros, dat maandag van start gaat. Wegens onder meer licht fysiek ongemak, een vaccinatieafspraak en een onverwachte reserverol kwam de nummer 204 van de wereld de afgelopen maanden nauwelijks in actie. Daardoor had hij wel tijd voor een nieuwe bezigheid: een kunstclub, die hij samen met zijn oude coach Raymond Knaap heeft opgezet.

Al op donderdag reed de 34-jarige Haase richting Parijs, anderhalve week voor de start van het hoofdtoernooi. Vanaf 2010 tot en met 2019 was hij verzekerd van een plek in het hoofdtoernooi, maar tegenwoordig is hij veroordeeld tot de kwalificaties. Waar Haase in zijn beste jaren in aanloop naar Roland Garros veel in actie kwam, speelde hij sinds het ABN AMRO World Tennis Tournament – begin maart – slechts drie toernooien.

“Helaas heb ik nog maar weinig op gravel gespeeld”, aldus Haase, die deze week een toernooi liet schieten omdat hij in Duitsland gevaccineerd kon worden. “Het gravel heeft voor wat fysieke problemen gezorgd en ik heb weer wat meer last van mijn knie. Het weer helpt ook niet echt mee. Als het zo rond de 8 graden is, merk ik gewoon dat ik problemen heb.”

Zodoende heeft Haase, die eerder deze maand naar Praag afreisde voor een challenger maar niet werd toegelaten, in de eerste vijf maanden geen progressie kunnen boeken op de wereldranglijst. “Hopelijk wordt het na de versoepelingen ook wat makkelijker om toernooien te spelen.”

Haase maakte in de coronatijd serieus werk van een andere passie: kunst. Samen met Raymond Knaap, van wie hij onlangs afscheid nam, zette hij de R & R Art Club op. “We hebben vijf jaar lang samen gereisd en als we door de stad liepen hadden we altijd oog voor musea en gallery’s”, aldus Haase.

“Op een bepaald moment hebben we gezegd: waarom gaan we er niet wat mee doen? Met de club willen we een community creĆ«ren, mensen enthousiast maken voor kunst en er bijvoorbeeld aan bijdragen dat kantines wat gezelliger worden. We vonden het belangrijk dat het betaalbaar en geen massaproductie zou zijn. Nederlanders geven van alle Europeanen bijna het minst geld uit aan kunst.”

Haase benadrukt dat het niet zijn eigen kunst is die hij in zijn webshop toont. “Ik zou willen dat ik er goed in ben, maar ik kan hooguit iets inkleuren”, aldus de voormalig nummer 33 van de wereld. “Maar ik heb in samenwerking met een kunstenaar wel een kunstwerkje gemaakt. Het is allemaal eigenlijk best snel gegaan.”

Mogelijk dat Haase zich na zijn loopbaan intensiever gaat inzetten voor zijn kunstclub. “Vooralsnog is de passie voor kunst aan te wakkeren belangrijker dan winst maken. Maar in de toekomst willen we meer gaan doen en onze passie voor kunst en sport gaan combineren.”