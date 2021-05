Mislukte pitsstop kost Bottas podiumplaats in Monaco

Een mislukte pitsstop heeft Valtteri Bottas een mogelijke podiumplaats gekost in de Grote Prijs van Monaco. De Finse coureur lag op de tweede plaats achter Max Verstappen, maar het ging mis toen hij in de 31e ronde de pits in ging voor nieuwe banden. De monteurs van Mercedes kregen het rechtervoorwiel van de bolide niet los.

Wat ze ook probeerden, het lukte niet om de wielmoeren los te draaien. Bottas moest daarom uitstappen en de race staken. De Fin staat in het WK-klassement op de derde plaats met 47 punten, achter zijn teamgenoot Lewis Hamilton (94) en Verstappen (80). Bottas eindigde dit jaar in drie van de vier verreden GP’s als derde.