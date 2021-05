Nizzolo verlaat na eerste ritzege Giro d’Italia

De Italiaan Giacomo Nizzolo gaat zondag niet meer van start in de vijftiende etappe van de Giro d’Italia. De renner van Qhubeka Assos won vrijdag voor het eerst in zijn loopbaan een etappe in de rittenkoers van zijn land. Na de zware bergrit van zaterdag besloot de ploeg dat Nizzolo mag gaan uitrusten en zich richten op volgende doelen.

De 32-jarige Nizzolo omschreef zijn ritwinst als een droom die uitkwam. “Dit zal ik de rest van mijn leven meedragen”, zei de regerend Europees kampioen op de weg. “Ik kwam naar de Giro met goede benen voor de sprints, maar in de bergen heb ik geleden. Daarom hebben we besloten dat het beter is om nu te stoppen en naar de toekomst te kijken.”

Nizzolo behaalde de afgelopen jaren veel ereplaatsen in de Giro. Voor zijn ritzege van vrijdag was hij ook dit jaar al twee keer als tweede gefinisht.