Teambaas Horner prijst Verstappen en staf na zege in GP Monaco

Teambaas Christian Horner van het Formule 1-team van Red Bull Racing prees Max Verstappen en het team na de overwinning van de Nederlander in de Grote Prijs van Monaco. “In de eerste vijf races van het seizoen steeds als eerste of tweede eindigen is een fenomenaal bewijs van teamwork en ons vermogen om te vechten”, zei hij.

“Het was een geweldige dag voor het team”, keek Horner terug. “Max was teleurgesteld zaterdag dat we niet hadden kunnen zien hoe hij het team poleposition bracht, maar hij is goed omgegaan met zijn frustratie en toen de kans zich aandiende heeft hij die met twee handen aangegrepen. Hij heeft van start tot finish aan de leiding gereden om het team de vijfde zege in Monaco te bezorgen. Daarnaast was het Honda’s eerste overwinning hier sinds Ayrton Senna in 1992 en is het de eerste keer dat de motorleverancier aan de leiding gaat in het WK sinds 1991.”

Horner rekent zich echter nog niet rijk. “Er is nog een lange weg te gaan in het kampioenschap, maar we moeten altijd genieten van de overwinningen. Het WK is heel spannend bovenin en vandaag was een belangrijke stap voor ons.”