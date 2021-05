Turnster Biles stunt met supersprong

Turnster Simone Biles heeft twee maanden voor de Olympische Spelen van Tokio indruk gemaakt met een optreden tijdens de US Classic in Indianapolis. Na een ‘Joertsjenko dubbelgehoekt’ kwam ze op het toestel sprong tot een goede landing. Dat deed een vrouw haar nog nooit voor.

De viervoudig olympisch kampioene werd meteen ook de beste allrounder van het toernooi bij haar eerste wedstrijd sinds oktober 2019. Toen werd ze in Stuttgart de succesvolste WK-deelnemer aller tijden met sinds 2013 een totaal van 25 medailles. Biles kwam in Indianapolis over vier toestellen uit op een score van 58,4 en hield, ondanks een val op brug, haar trainingspartner Jordan Chiles achter zich.

De bewuste uitvoering van de Joertsjenko had ze eerder in training getoond en de video daarvan had al tot enthousiaste reacties geleid. “My goodness”, twitterde topbasketballer LeBron James.