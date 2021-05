Verstappen brengt Red Bull ook aan kop in WK voor constructeurs

Max Verstappen heeft met de zege in de Grote Prijs van Monaco niet alleen zelf de leiding genomen in het WK-klassement, hij bracht zijn team Red Bull ook aan kop in het WK voor constructeurs. De Oostenrijkse renstal heeft na de winst van Verstappen en de vierde plek van Sergio Pérez 149 WK-punten, 1 punt meer dan Mercedes.

Het Duitse team veroverde de afgelopen zeven jaar de wereldtitel bij de constructeurs. In Monaco beleefde Mercedes echter een race om snel te vergeten. Bij de pitstop van Valtteri Bottas kregen de monteurs het rechtervoorwiel niet los. De Fin moest de wedstrijd daarom staken. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton kwam niet verder dan de zevende plaats. De 36-jarige Brit raakte de leiding in het WK kwijt en heeft nu 4 punten minder dan Verstappen.

Verstappen is de eerste Nederlander die aan kop staat van het WK in de Formule 1. Hij werd ook de jongste leider in het WK sinds Sebastian Vettel in 2010. De Duitser was 23 jaar en 134 dagen oud toen hij in Abu Dhabi zijn eerste van vier wereldtitels veroverde. Verstappen is nu 23 jaar en 235 dagen. Vettel was eind 2013 de laatste Red Bull-coureur aan kop van het WK.