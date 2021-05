Verstappen trots op eerste zege in Monaco

Met de Grote Prijs van Monaco won Max Verstappen zondag in de Formule 1 de race waar hij als kleine jongen al graag naar keek. “Deze grand prix wil je altijd winnen. Ik ben heel trots”, zei Verstappen, die de GP door de smalle straten van zijn woonplaats van start tot finish domineerde.

De kopman van Red Bull sprong van blijdschap in de armen van zijn monteurs nadat hij zijn bolide op het rechte stuk van het circuit had geparkeerd, voor het bordje met het nummer 1. Verstappen kreeg een knuffel van Helmut Marko, de topadviseur van Red Bull, en een kus van zijn Braziliaanse vriendin Kelly Piquet. “Het is zo speciaal om hier te winnen. Ik sta hier voor het eerst op het podium. Het was een geweldige race. We moesten veel rondes rijden, dus het was zaak de focus te houden. Heel cool”, zei Verstappen, die daarna even zwaaide naar prins Albert die boven op het podium al op hem stond te wachten.