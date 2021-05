Wereldkampioene Van der Breggen wint Ronde van Burgos

Wielrenster Anna van der Breggen heeft de Ronde van Burgos gewonnen. De wereldkampioene van Team SD Worx was de beste in de vierde en laatste etappe met aankomst op Lagunas de Neila. Ze bleef in de sprint landgenote Annemiek van Vleuten voor en pakte voldoende tijd om de leiding in het algemeen klassement over te nemen van haar ploeggenote Niamh Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland.

In de steile drie slotkilometers van de 12 kilometer lange beklimming bleven Clara Koppenburg en Katrine Aalerud vooraan over uit een grote kopgroep. De Duitse en Noorse werden in de slotkilometer ingehaald door Demi Vollering, Van der Breggen en Van Vleuten. Van Vleuten probeerde aan te vallen, maar de wereldkampioene ving haar op en bleef haar voor. Vollering moest de twee landgenotes laten gaan en finishte op 20 seconden als derde voor Pauliena Rooijakkers.