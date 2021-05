Wielrenner Nibali laat ribben onderzoeken na val in Giro

Wielerploeg Trek-Segafredo laat onderzoeken of Vincenzo Nibali bij een val in de vijftiende etappe ribben heeft gebroken. De 36-jarige Italiaan was niet betrokken bij de massale valpartij aan het begin van de etappe, maar kwam later ten val toen hij plotseling moest remmen voor een gevallen renner.

Nibali reed de etappe naar Gorizia van 147 kilometer gewoon uit, maar klaagde over pijn aan zijn borst terwijl de etappe vorderde. De Italiaanse tweevoudig winnaar van de Giro, die in de aanloop naar de Ronde van Italiƫ zijn pols brak bij een trainingsrit, staat achttiende in het klassement op ruim 14 minuten van rozetruidrager Egan Bernal.