Basketballers Lakers en Utah Jazz op achterstand in play-offs

Titelverdediger Los Angeles Lakers is de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA begonnen met een nederlaag. De Lakers gingen bij Phoenix Suns onderuit in het eerste duel uit een best-of-seven serie: 99-90. Memphis Grizzlies verraste Utah Jazz, de beste ploeg in het reguliere seizoen in de Western Conference: 109-112.

De Grizzlies hadden zich als achtste en laatste ploeg geplaatst voor de westelijke play-offs door Golden State Warriors te verslaan. Dillon Brooks was bij zijn play-offdebuut met 31 punten en 7 rebounds voor Memphis de uitblinker van het duel in Salt Lake City. Bij Utah had All Star-guard Donovan Mitchell zich ’s middags moeten afmelden met een enkelblessure.

Phoenix Suns, als tweede geƫindigd achter Utah, zag Devin Booker de show stelen met 34 punten. LeBron James, vedette van de Lakers, stelde er slechts 18 punten tegenover.

Philadelphia 76’ers liet zich in de eerste ronde van de play-offs van de oostelijke teams niet verrassen door Washington Wizards: 125-118. Tobias Harris was goed voor 37 punten voor de ploeg die het reguliere seizoen afsloot als koploper van de Eastern Conference. New York Knicks ging in het eigen Madison Square Garden met 107-105 onderuit tegen Atlanta Hawks. Met minder dan een seconde op de klok besliste Trae Young het duel.