Blessure houdt tennisser Shapovalov van Roland Garros

De Canadese tennisser Denis Shapovalov heeft zich afgemeld voor Roland Garros. De nummer 14 van de wereld heeft last van een schouderblessure en laat daarom het tweede grandslamtoernooi van dit jaar schieten. Shapovalov speelde zaterdag nog de finale in Genève waarin hij verloor van de Noor Casper Ruud.

“Na overleg met mijn medisch team heb ik helaas moeten besluiten om niet te spelen in Parijs”, meldde de 22-jarige Shapovalov via Twitter. “Uit medisch onderzoek is gebleken dat het helemaal niet zo ernstig is, maar het is toch beter om even rust te nemen.”

Shapovalov had de week voor zijn optreden in Genève Rafael Nadal in Rome nog aan het wankelen gebracht. De Spaanse gravelspecialist won pas na 3 uur en 30 minuten van de jonge Canadees, die op Roland Garros tot dusverre nooit verder kwam dan de tweede ronde.

He hoofdtoernooi in Parijs begint zondag.