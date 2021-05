Giro schrapt twee cols vanwege slechte weer

Vanwege het slechte weer heeft de organisatie van de Giro d’Italia de zestiende etappe van maandag moeten inkorten. Het had de zwaarste etappe moeten worden met vier cols in de Dolomieten. Maar de Passo Fedaia en de Passo Pordoi worden uit het parcours gehaald. De Passo Giau en de finish in skioord Cortina d’Ampezzo blijven wel zoals gepland. De rit is ingekort van 212 naar 153 kilometer.

Op de cols wordt sneeuw verwacht terwijl de temperatuur daar het vriespunt zou naderen. De Colombiaan Egan Bernal is de leider in de koers.

De start is uitgesteld naar 11.30 uur, terwijl de finish nu wordt verwacht tussen 16.00 en 16.30 uur. De twee beklimmingen die wel doorgaan zijn die van La Crosetta, over 11,6 kilometer met een gemiddelde stijging van 7,1 procent, en de Passo Giau over 9,8 kilometer waar het gemiddeld met 9,3 procent omhoog loopt. Op 2233 meter hoogte ligt daar nu het hoogste punt van de Giro. De top ligt op 18 kilometer van de finish in Cortina d’Ampezzo.