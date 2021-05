Golflegendes loven Mickelson na winnen major

Niets dan lof was er voor golfer Phil Mickelson die op zijn vijftigste de oudste winnaar ooit werd van een major. De Amerikaan was de beste op het PGA Championship en golflegendes Jack Nicklaus en Tiger Woods uitten op sociale media hun bewondering.

“Je speelde geweldig. Je maakte helemaal geen domme fouten wat de sleutel is voor het winnen van majortoernooien”, meldde Nicklaus, recordhouder met achttien majortitels, in een videoboodschap. Nicklaus was 46 jaar toen hij in 1986 op de Masters zijn laatste grote toernooizege behaalde. “En ik kan er niet omheen: 50 jaar is ouder dan 46. Goed gedaan, vriend.”

Woods staat tweede op de alltime lijst met vijftien majors achter zijn naam. Mickelson won er zes. “Buitengewoon inspirerend om te zien dat Phil Mickelson het op zijn vijftigste weer doet. Gefeliciteerd”, schreef Woods, die herstelt van een auto-ongeluk, in een tweet.

Mickelson loste zijn landgenoot Julius Boros af, die in 1968 op 48-jarige leeftijd het PGA Championship won.