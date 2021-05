Judoka Polling maakt bezwaar tegen tegen selectieprocedure

Judoka Kim Polling tekent bezwaar aan tegen de beslissing van de judobond haar niet af te vaardigen naar de Olympische Spelen van Tokio. De selectiecommissie gaf de voorkeur aan Sanne van Dijke, de Europees kampioene in de klasse tot 70 kilogram. De procedure wordt nu overgedragen aan de bezwaarcommissie, die speciaal voor dit soort zaken in het leven is geroepen.

In eerste instantie boog de selectiecommissie zich over het bezwaarschrift van Polling. Die bleef echter bij de conclusie dat Van Dijke de beste kans op een olympische medaille heeft. Naar aanleiding van de reactie van de selectiecommissie heeft Polling besloten zich te wenden tot de bezwaarcommissie. Deze commissie is speciaal in het kader van het olympisch selectieproces aangesteld door het bondsbestuur.

Tjaart Kloosterboer, voorzitter van de selectiecommissie, zegt: “De bezwaarprocedure is niet voor niks een onderdeel van ons intern beleid. Iedere judoka heeft het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de selectiecommissie. In de gewichtsklasse -70 kg is er sprake van twee Nederlandse judoka’s die bij de absolute wereldtop behoren. Het doel van Judo Bond Nederland is en blijft om de judoka met de beste kans op een olympische medaille te selecteren. Voor de selectiecommissie is dat, op basis van alle selectiecriteria, verzamelde en gevraagde informatie, Sanne van Dijke. Dit hebben we ook geheel transparant naar Kim Polling onderbouwd. Desalniettemin heeft elke sporter, dus ook Kim, het recht om bezwaar te maken.”