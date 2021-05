Rozetruidrager Bernal niet te stuiten in ingekorte bergrit Giro

De Colombiaan Egan Bernal heeft de zestiende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Het was vooraf beschouwd als de koninginnenrit, maar door het slechte weer moesten twee van de vier cols worden geschrapt. Toch bleef er nog genoeg te klimmen over met de Passo Giau (2233 meter) kort voor de finish in skioord Cortina d’Ampezzo. Op die col kwam de aanval van Bernal, de renner van Ineos Grenadiers die al in het bezit was van de leiderstrui sinds zijn ritzege in de negende etappe.

Bernal breidde zijn voorsprong verder uit. De Fransman Romain Bardet (Team DSM) werd op ongeveer een halve minuut tweede, net voor de Italiaan Damiano Caruso die op 2.24 minuten nu tweede staat in het klassement. De Brit Hugh Carthy klom naar de derde plaats op 3.40. Diens landgenoot Simon Yates zakte naar plaats 5. De jonge Belg Remco Evenepoel viel helemaal weg uit de top van het klassement.

Niets lijkt Bernal nog van zijn tweede zege in een grote ronde te kunnen afhouden. De Colombiaan won in 2019 al de Tour de France. Hij was toen 22 jaar. Dinsdag volgt de tweede rustdag. De Giro eindigt zondag in Milaan.

Op de eerste van twee cols, La Crosetta kort na de start, ontstond een omvangrijke kopgroep met onder anderen de Nederlander Koen Bouwman. Tv-beelden bleven uit vanwege het slechte weer. De koersradio meldde dat de Fransman Geoffrey Bouchard als eerste de top bereikte.

Na de klim kwamen er zes renners uit die grote groep voorop, onder hen de Portugees João Almeida en de Italiaan Vincenzo Nibali. Almeida, die zich deze Giro lang in een rol als als knecht van Evenepoel had moeten schikken, was de hoogst geklasseerde renner van het zestal op de dertiende plaats. Het was reden voor Ineos om het gat niet te groot te laten worden.

Aan de voet van de Passo Giau hadden de koplopers nog maar 2 minuten voorsprong op de groep favorieten. De Spanjaard Antonio Pedrero bleek de beste klimmer van de kopgroep, maar ook hij moest toezien hoe Bernal hem een kilometer of 3 onder de top passeerde. De Colombiaan kwam als eerste boven en behield zijn voorsprong tot aan de streep.