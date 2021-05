Turner Zonderland zat vast in Israël en mist wedstrijd in Varna

Epke Zonderland is zondag teruggekeerd van een trainingsstage in Israël, die langer heeft geduurd dan gepland. De Friese rekstokspecialist was op 6 mei afgereisd. Niet veel later escaleerde het conflict tussen Israëliërs en Palestijnen en was het voor Zonderland niet mogelijk terug te keren naar Nederland. Vanwege zijn verstoorde voorbereiding laat hij nu de challengerwedstrijd in het Bulgaarse Varna van komende week schieten. Mogelijk was dat zijn laatste internationale wedstrijd voor de Olympische Spelen van Tokio.

Zonderland keerde terug uit Israël nadat daar een staakt-het-vuren was afgesproken. “Mijn voorbereiding op de Olympische Spelen moet ik weer aanpassen”, liet hij via gymnastiekbond KNGU weten. Nog onduidelijk is of een geplande wereldbekerwedstrijd in Doha in juni doorgaat. Daar zou zijn vrijwel zekere olympische kwalificatie officieel moeten worden. Zonderland: “Ik blijf mij voorbereiden op de Spelen in Tokio, mét of zonder qualifier in Doha.”

Zonderland was in Israël om onder goede klimatologische omstandigheden te kunnen trainen met de selectie van dat land. Ook vanwege logistieke belemmeringen in verband met de coronamaatregelen besloot hij af te zien van deelname in Varna, aldus de KNGU. De bond reist met een omvangrijke groep af naar Bulgarije. Vanaf donderdag komen Germain Grünberg, Luuk Huernink, Rick Jacobs, Loran de Munck, Frank Rijken, Casimir Schmidt, Sara van Disseldorp, Vera van Pol en Sanna Veerman in actie.