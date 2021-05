Van Gerwen verliest in Premier League bij terugkeer dartsfans

Darter Michael van Gerwen heeft bij de terugkeer van publiek in de zaal een gevoelige nederlaag moeten incasseren in de Premier League. De 32-jarige Brabander moest het bij de start van de finaleweek met 8-3 afleggen tegen de Engelsman Nathan Aspinall. Voor het eerst dit seizoen mochten er toeschouwers de Marshall Arena in Milton Keynes in.

Ruim 600 dartsliefhebbers zaten in de zaal en zorgden voor een ouderwetse sfeer. De toeschouwers juichten alle darters uitbundig toe en leefden intens mee met de partijen. De bezoekers moesten vooraf een gezondheidsverklaring invullen en hadden allemaal een vaste zitplaats in de zaal. Ze mochten hun mondkapje af zetten als ze op hun plek zaten.

Van Gerwen beleefde echter weinig plezier aan de terugkeer van de veelal Britse dartsfans. Hij keek tegen Aspinall al snel tegen een achterstand van 3-0 aan en wist zich niet meer te herpakken.