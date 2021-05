Wielrenner Bernal wilde in de roze trui iets speciaals doen

De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal had zich voorgenomen om in de roze leiderstrui iets speciaals te laten zien in de Ronde van Italië. De 24-jarige klimmer van Ineos Grenadiers ging daarom op de slotklim van de ingekorte koninginnenrit naar Cortina d’Ampezzo in de aanval en soleerde naar de ritzege. Hij trok vlak voor de finish zijn regenjas uit, zodat iedereen zijn roze trui kon zien.

“Ik wilde vandaag iets speciaals laten zien, om aan te tonen dat ik weer terug ben. Dit was de koninginnenrit, hier dacht ik al een paar dagen aan. Het was een zware etappe, ook vanwege het weer, maar ik had vanaf het begin van de rit de juiste mentaliteit”, zei Bernal in de stromende regen in de Dolomieten. “Ik was bereid om pijn te lijden en dat heb ik gedaan. Ik wist aan het einde dat ik genoeg voorsprong had om mijn regenjas uit te trekken. Ik moest het doen, om de roze trui te showen. Deze trui doet me altijd denken aan Marco Pantani. Het is heel speciaal om hierin een etappe te winnen.”

Bernal won twee jaar geleden de Tour de France, maar stapte vorig jaar na zestien ritten gedesillusioneerd af. Hij had toen al een grote achterstand opgelopen in het klassement. In de Giro laat de Colombiaan zijn kwaliteiten als klimmer weer zien. Na zijn tweede ritzege heeft Bernal aan kop van het klassement 2 minuten en 24 seconden voorsprong op zijn eerste achtervolger, de Italiaan Damiano Caruso. Na de rustdag staat de renners woensdag weer een zware rit te wachten, met de aankomst bergop.