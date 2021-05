1500 tickets FBK Games binnen een uur van de hand

De 1500 beschikbare tickets voor de FBK Games op 6 juni in Hengelo zijn dinsdag binnen een uur uitverkocht. Dat zei directeur Hans Kloosterman van de internationale atletiekmeeting bij de virtuele presentatie van het deelnemersveld. “Dat is best opvallend en zegt denk ik iets over de status van de atletiek in Nederland”, aldus de directeur, die ook over aandacht van de media niet heeft te klagen. “In meer dan 78 landen zijn de FBK Games live op televisie te zien. De exposure is groter dan ooit.”

De reisbeperkingen vanwege het coronavirus bepalen wel voor een belangrijk het internationale deelnemersveld. Vooral Europese topatleten komen naar Hengelo, een wedstrijd die binnen de Continental Tour de gouden status geniet en daardoor ook atleten kan lokken met een hoger prijzengeld. Toch prijken ook de namen van enkele atleten uit de Verenigde Staten, Bahama’s, Kenia en Zuid-Amerika op de startlijsten.