Australië stelt vaccinatie verplicht voor paralympische sporters

Alleen Australische sporters die zich hebben laten vaccineren tegen het coronavirus mogen meedoen aan de Paralympische Spelen. Die eis geldt niet voor de Australiërs die enkele weken daarvoor naar Japan gaan voor de Olympische Spelen. Volgens Kate McLoughlin, chef de mission van de paralympische ploeg, lopen de sporters uit haar team gezondheidsrisico’s als ze ongevaccineerd naar Tokio gaan.

“Zowel atleten als officials die weigeren een prik te nemen, lopen risico’s als ze ongevaccineerd meegaan. We weten dat er Covid-19 in het olympisch dorp zal zijn”, zei McLoughlin tegen de Australische nieuwszender ABC. “Het was een moeilijk besluit, waar we lang over hebben nagedacht. Uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat iedereen binnen het team veilig is.”

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft iedereen die komende zomer naar Japan gaat opgeroepen zich te laten vaccineren. Het is echter geen eis om het land in te komen. Het IOC heeft vaccins van Pfizer/BioNTech ingekocht, die beschikbaar worden gesteld aan de sporters, begeleiders en journalisten die naar Tokio komen voor de Spelen.

In Australië hebben heel wat sporters al hun eerste prik gekregen. Volgens McLoughlin willen de meeste sporters uit de paralympische ploeg zich graag laten vaccineren. Met de twijfelaars of weigeraars gaat ze in gesprek. “Maar dat gaat om een handvol personen.”

De Paralympische Spelen van Tokio beginnen op 28 augustus, drie weken na afloop van de Olympische Spelen. Een meerderheid van de Japanse bevolking zit niet te wachten op de mondiale sportevenementen, uit vrees voor verdere verspreiding van het coronavirus.

De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF adviseert zowel de olympische als paralympische sporters om zich voor vertrek te laten vaccineren. Van een verplichting is echter geen sprake, aldus een woordvoerder.