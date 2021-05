Baanwielrenners niet naar EK in Wit-Rusland

De Nederlandse baanwielrenners nemen niet deel aan de Europese kampioenschappen, die van 23 tot en met 27 juni in de Wit-Russische hoofdstad Minsk plaatsvinden. Dat heeft de Nederlandse wielerunie KNWU besloten na overleg met sportkoepel NOC*NSF, de baancommissie van de Europese wielerbond UEC en de coaches.

“De KNWU heeft besloten onder de huidige omstandigheden niet deel te nemen aan de EK baanwielrennen in Minsk, omdat we de veiligheid en het welzijn van de sporters niet kunnen garanderen”, laat de bond weten. “Mocht er iets veranderen aan de politieke situatie en daardoor aan de omstandigheden ter plekke of aan de locatie dan kan die beslissing worden heroverwogen.”

Internationaal is er grote kritiek op en een roep om sancties tegen Wit-Rusland na de arrestatie van een dissident aan boord van een Ryanair-vliegtuig op de luchthaven van Minsk. Het vliegtuig was op weg naar Litouwen, maar moest op last van de Wit-Russische autoriteiten een tussenlanding maken in Minsk. De Europese Unie heeft alle luchtvaartmaatschappijen in de EU gevraagd om niet langer over Wit-Rusland te vliegen.

De Europese wielerunie UEC bespreekt de situatie rondom Wit-Rusland donderdag tijdens de bestuursvergadering in Lausanne en neemt dan een beslissing over de Europese kampioenschappen baanwielrennen. De Duitse wielerbond had al eerder laten weten niet te zullen deelnemen aan de EK in Minsk.