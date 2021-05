Darter Van Gerwen na zege alleen aan leiding in Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft bij zijn tweede avond in de Premier League met publiek in de zaal gewonnen van Gary Anderson. De 32-jarige Brabander versloeg de Schot met 8-4 in de Marshall Arena in Milton Keynes.

Van Gerwen en Anderson gingen tot 3-3 gelijk op. Daarna nam ‘Mighty Mike’ een voorsprong van 6-3 en op 7-4 besliste hij de wedstrijd met dubbel 1. De Brabander kwam tot een gemiddelde van 98,02 met drie pijlen tegen 94 voor Anderson.

Door de zege gaat Van Gerwen alleen aan de leiding in de Premier League. Hij heeft 1 punt meer dan de Engelsman Nathan Aspinall en de Portugees José de Sousa. Aspinall speelde eerder op de avond met 7-7 gelijk tegen James Wade. De Sousa won met 8-5 van Johnny Clayton.

Er volgen nog twee speelrondes op woensdag en donderdag. Vrijdag zijn de halve finales en de finale. Van Gerwen won de competitie vijf keer, de laatste keer in 2019.