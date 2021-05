Ferrari geeft toe: auto Leclerc was beschadigd na kwalificatie

Het mechanische mankement dat Charles Leclerc van Ferrari zondag al in de opwarmronde voor de Grote Prijs van Monaco dwong tot opgave, was wel degelijk terug te voeren op zijn crash in de kwalificaties op zaterdag. De Italiaanse Formule 1-renstal heeft na onderzoek ontdekt dat er een scheur zat in de naaf van een aandrijfas, veroorzaakt door de botsing van Leclerc met de vangrails.

Ferrari gaf toe dat het die aandrijfas niet heeft gecontroleerd na de crash. Het team concentreerde zich op de versnellingsbak. Het team vreesde dat die beschadigd zou zijn, maar dat bleek niet het geval.

Als de versnellingsbak vervangen had moeten worden, had Leclerc voor straf vijf plaatsen naar achteren gemoeten op de startopstelling. Nu mocht de Monegask in zijn thuisrace van poleposition starten, maar door het euvel in de opwarmronde kon Leclerc niet eens van start gaan. Dat gaf Max Verstappen de kans om de race vanaf de voorste startplek te winnen.

De Italiaanse renstal had overigens ook niet veel tijd om de auto van Leclerc grondig te onderzoeken na de crash. De regels van de Formule 1 schrijven voor dat de teams na de kwalificatie een uur de tijd krijgen om inspecties uit te voeren. Daarna gaan de auto’s ‘op slot’ in het zogeheten Parc Fermé. Op de racedag zijn de auto’s vanaf 10.00 uur weer ‘vrij’ en kunnen teams alsnog veranderingen doorvoeren.