Judobond heeft begrip voor Polling, verwacht vrijdag uitsluitsel

De Nederlandse judobond verwacht vrijdag al uitsluitsel van de zogenoemde bezwarencommissie over het bezwaar dat Kim Polling heeft aangetekend tegen de beslissing om haar niet af te vaardigen naar de Olympische Spelen van Tokio. Tjaart Kloosterboer, de voorzitter van de selectiecommissie van de bond, was niet verbaasd over het bezwaar van Polling.

“Het bezwaar kon tot vanmorgen 09.00 uur worden ingediend en de bezwarencommissie gaat uiterlijk vrijdag een uitspraak doen”, zei Kloosterboer tijdens een persbijeenkomst op Papendal.

Maandag werd bekend dat regerend Europees kampioene Sanne van Dijke in de klasse tot 70 kilogram de voorkeur heeft gekregen boven Polling; Nederland mag per gewichtsklasse slechts één judoka afvaardigen voor de Spelen.

“In alle eerlijkheid verbaast het me niet. Wie er ook was geselecteerd, linksom of rechtsom was er denk ik bezwaar ingediend”, aldus Kloosterboer, die als directeur topsport van de bond Polling moest inlichten over het besluit. “Als in het interne document staat dat er tegen de uitspraak bezwaar aangetekend kan worden, dan kan ik wel boos worden maar dan hoort het gewoon bij het totale proces. Maar daardoor is het niet leuk en ik had gehoopt dat onze argumenten naar Kim zo duidelijk waren dat ze het had begrepen. Maar ze is een judoka en die vecht door. We wisten dat dit eraan zat te komen.”

Mocht de bezwarencommissie de selectiecommissie in het gelijk stellen, dan kan Polling nog een civiele procedure starten. Wanneer de bezwarencommissie daarentegen de selectiecommissie geen gelijk geeft, dan komt de voordracht terug bij het bondsbestuur. In het laatste geval kan Van Dijke juist weer besluiten om naar de bezwarencommissie te stappen. Kloosterboer: “Tot en met vrijdag is het koffiedik kijken voor mij. Er kan van alles gebeuren.”

De bezwarencommissie bestaat uit drie onafhankelijke juristen met een sportachtergrond.