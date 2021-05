Darter Van Gerwen houdt met zege leiding in Premier League

Michael van Gerwen gaat met nog één groepsronde te gaan in de Premier League nog altijd aan de leiding. De Brabander, die al zeker is van de play-offs om de titel, won in de Marshall Arena in Milton Keynes met 8-6 van de Portugees José de Sousa. Hij gaat aan de leiding met 21 punten.

Aspinall speelde eerder op de avond met 7-7 gelijk tegen Gary Anderson en was met 19 punten daarmee ook definitief verzekerd van deelname aan de play-offs. De Sousa is als nummer 3 ook zeker en de strijd om de resterende plek gaat tussen Jonny Clayton en Dimitri Van den Bergh.

Van Gerwen brak de leg van De Sousa op 4-4 en liep uit naar 7-4. De Portugees kwam nog terug tot 7-6, maar ‘Mighty Mike’ won zijn eigen leg met dubbel 20, nadat De Sousa twee pijlen op ‘tops’ had gemist.