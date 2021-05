De Ronde van Spanje start in 2022 in Nederland. De organisatie van een van ’s werelds grootste wielerrondes maakte bekend dat het spektakel begint in Utrecht (provincie en stad) en in Noord-Brabant.

In Utrecht begint de koers met een tijdrit. De tweede etappe start in Den Bosch en finisht in Utrecht. De derde begint en eindigt in Breda. Dat was in feite al het plan voor 2020, maar toen besloot de Spaanse organisatie vanwege de coronacrisis af te zien van een start in het buitenland.

De exacte datum wordt bekend zodra de UCI de jaarlijkse wielerkalender vaststelt.