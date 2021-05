Tennisser Van de Zandschulp naar 3e ronde kwalificaties in Parijs

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft de derde en laatste ronde bereikt van de kwalificaties op Roland Garros. De Nederlandse nummer 154 van de wereld was in twee sets te sterk voor de bijna 150 plaatsen lager gerangschikte Fransman Manuel Guinard: 6-3 6-2.

Van de Zandschulp leidde na een vroege break met 2-0 en kwam in de rest van de eerste set niet in de problemen. In de tweede set stond het na twee breaks al snel 4-0 voor de Nederlander. Guinard sputterde nog wat tegen maar na 1 uur en een kwartier was de uitschakeling een feit.

Van de Zandschulp kan het hoofdtoernooi van het grandslamtoernooi van Parijs halen als hij erin slaagt de Rus Andrej Koeznetsov dan wel de Oekraïner Ilja Martjsenko te verslaan.