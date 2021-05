Wielrenner Bernal houdt goede moed ondanks slechte dag in Giro

Wielrenner Egan Bernal verloor in de zeventiende etappe van de Ronde van Italië voor het eerst tijd op zijn concurrenten. De Colombiaanse rozetruidrager moest passen op de slotklim en concurrenten Simon Yates en João Almeida laten gaan. “Vandaag was een slechte dag maar ik heb voorsprong op Yates”, bleef de kopman van Ineos Grenadiers monter.

Bernal, die vorig jaar in de Tour de France moest opgeven vanwege rugproblemen en vooraf aan de Giro aangaf daar nog steeds last van te hebben, keek terug op een zware dag. “De laatste kilometers waren heel steil en ik probeerde Yates meteen te volgen, maar dat was misschien niet de beste beslissing. Hij ging heel hard en was vandaag echt sterker dan ik. Hij was indrukwekkend op de slotklim.”

De rozetruidrager was blij dat hij niet te veel tijd had verloren. “Ik reed samen omhoog met Damiano Caruso die tweede staat in het klassement. Op deze slechte dag verlies ik bijna niets op hem en heb nog marge op Yates. Ik moet zorgen dat ik met wat voorsprong in Milaan aankom. Of ik de Giro nou win met 1 seconde of 2 minuten, is voor mij allebei hetzelfde.”