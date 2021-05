Wielrenner Evenepoel na val uit Giro d’Italia

Wielrenner Remco Evenepoel start donderdag niet meer in de achttiende etappe van de Ronde van Italië. Zijn ploeg Deceuninck – Quick-Step heeft besloten dat de 21-jarige Belg als gevolg van de val van woensdagmiddag de Giro verlaat.

Evenepoel was in de zeventiende etappe op ruim 36 minuten van ritwinnaar Daniel Martin binnengekomen. De wielrenner heeft daarna een scan ondergaan, waarbij geen breuken zijn vastgesteld. Wel had hij meerdere schaafwonden en kneuzingen, waarop de ploegleiding heeft besloten dat het beter was om de Giro te verlaten en eerst volledig te herstellen.

“Natuurlijk is het jammer om de wedstrijd te verlaten, het is mijn eerste grote ronde. Maar het was een mooie ervaring en ik hoop hier een keer terug te keren”, reageerde Evenepoel.

“Het was een val die niet had hoeven gebeuren”, keek de wielrenner erop terug. “Ik weet niet wat er precies gebeurde voor me, maar ik kwam door de bocht en zag enkele renners op de grond liggen. Ik kon er rechts niet langs, dus ik had geen andere mogelijkheid om een val te vermijden.” Hij probeerde er links langs te rijden maar botste hard op de vangrail en ging er deels overheen.

Er is niets gebroken, bevestigde Evenepoel. “Maar ik heb veel kneuzingen en het heeft weinig zin om met deze pijn door te rijden. Ik ga terug naar België voor verdere onderzoeken.”

De wielrenner kwam vorig jaar in augustus zwaar ten val in de Ronde van Lombardije. Hij raakte toen bij een afdaling een muurtje en viel in een ravijn en liep daarbij een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op.

Hij kon pas na enkele maanden volledig trainen en reed in de Giro zijn eerste wedstrijd sinds Lombardije. Na een sterke eerste week waarin hij maar net naast de roze trui greep, verloor Evenepoel meer tijd in enkele lastige etappes. Voorafgaand aan de zeventiende etappe van woensdag stond hij op de 19e plek in het klassement op 28 minuten van rozetruidrager Egan Bernal.