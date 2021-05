Yates en Almeida lossen Bernal in 17e Giro-etappe, ritzege Martin

Wielrenners Simon Yates en João Almeida hebben in de zeventiende etappe van de Ronde van Italië tijd teruggepakt op rozetruidrager Egan Bernal. De Portugees van Deceuninck – Quick Step kwam voor Yates van Team BikeExchange als tweede binnen op de Sega di Ala achter ritwinnaar Dan Martin. De Ierse wielrenner van Israel Start-Up Nation bleef als enige van de vroege vluchters over en pakte de ritzege net voor Almeida.

Bernal blijft de leider in de Giro d’Italia. De Colombiaan van Ineos Grenadiers ging aanvankelijk mee met de versnelling van Yates, maar moest ineens passen. Hij verloor 57 seconden op Yates, die voor de rit vijfde stond in het klassement. Almeida, die tiende stond in het klassement, pakte 1.16 minuut terug.

Voor Martin is het de eerste ritzege in de Giro. De Ier won eerder ritten in de Tour de France (2013, 2018) en in de ronde van Spanje (2011, 2020).

Na diverse pogingen kwam er in de zeventiende etappe van Canazei naar Sega di Ala een grote groep van 19 renners vooruit, met daarbij Martin als best geklasseerde renner op een kwartier van de roze trui. Het peloton gaf de vluchters niet meer dan ruim vier minuten voorsprong. Onder aanvoering van de renners van BikeExchange werd de achterstand van het peloton teruggebracht naar zo’n 2 minuten aan de voet van de slotklim. Van de zes overgebleven koplopers ging Martin er vervolgens alleen vandoor.

Met nog drie kilometer te gaan was het bij de klassementsrenners eerst Almeida die aanviel en een kleine voorsprong pakte. Daarna versnelde Yates en ging Bernal met ploeggenoot Daniel Martínez mee. Even later moest de rozetruidrager echter passen en Yates en Almeida laten gaan. De Colombiaan had tot nu toe in de Giro nog geen krimp gegeven en was bergop steeds de beste geweest.

Koen Bouwman kwam als beste Nederlander binnen op de 22e plaats. De renner van Jumbo-Visma kon op de slotklim het tempo van zijn ploeggenoten George Bennett en Tobias Foss, respectievelijk tiende en elfde, niet volgen en finishte op ruim 5 minuten van Martin.

In het algemeen klassement stijgt Yates naar de derde plek op 3.23 minuten van Bernal. De Italiaan Damiano Caruso staat tweede op 2.21 van de Colombiaan. De Brit Hugh Carthy zakte van de derde naar de vijfde plaats. Hij kwam als 21e binnen op bijna 4 minuten van de ritwinnaar en heeft in het klassement ruim 6 minuten achterstand op de roze trui.