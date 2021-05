Zorg om afgelasting Spelen geen item bij sportbonden

Terwijl de Japanse krant Asahi Shimbun woensdag opriep de Olympische Spelen van Tokio vanwege de coronasituatie in Japan af te gelasten, gaan de voorbereidingen van Nederlandse sporters gewoon door. “Wat kun je ermee, als sportbond?”, zegt Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie. “De signalen die ik krijg vanuit NOC*NSF of het IOC wijzen niet op een afgelasting”, stelt Thorwald Veneberg, algemeen directeur van wielerbond KNWU. “Van sporters hoor ik amper bezorgde geluiden.”

Asahi Shimbun, een van de zestig officiële binnenlandse partners van de Spelen in Tokio, vindt de risico’s voor de publieke veiligheid en de druk die de Spelen op de zorg leggen vanwege corona te groot. Het artikel werd volop gedeeld, waarschijnlijk door bezorgde tegenstanders van de Spelen. Enquêtes wijzen ook uit dat steeds meer Japanners vanwege een toename van het aantal coronabesmettingen het doorgaan van de Spelen eigenlijk niet meer zien zitten.

“Maar of dat nou voor de meeste Japanners geldt weet ik niet. Het is vaak de zwijgende meerderheid die je niet hoort”, stelt Veneberg, wiens bond met veel medaillekandidaten naar Tokio hoopt af te reizen. “Ik denk ook dat de tegenstanders van het doorgaan van de Spelen zich niet bewust zijn van de consequenties, financieel met name.”

Roskam, eveneens aan het hoofd van een bond met een grote delegatie, zegt de bezorgdheid in Japan wel te snappen. “Zoals wij ook bezorgd waren toen corona hier op zijn hoogtepunt was. Het moet ook serieus genomen worden. Maar wij zijn hier met ons vakgebied bezig. En dat houdt in je zo goed mogelijk voorbereiden op Spelen die doorgaan. Iedere atleet die je het vraagt zal zeggen: ik kan niet anders. Misschien verdringen ze het ook. Het is natuurlijk voor een sporter het beste je niet druk te maken over problemen die er niet zijn. Als bond staan we er net zo in. We spenderen er zo min mogelijk tijd aan. Je kunt niet anders dan je zo goed mogelijk voorbereiden.”

Veneberg hoorde amper bezorgde sporters. “We houden geen rekening met afgelasting en gaan volle kracht vooruit. Ik ben er ook van overtuigd dat je de Spelen kunt organiseren zonder dat er contact is met de lokale bevolking. Dat alle betrokkenen in een bubbel zitten, zoals dat nu ook bij andere sportevenementen gebeurt. Het is een hele operatie maar dat geldt sowieso voor de Olympische Spelen.”