Italiaan Bettiol ritwinnaar in Giro

De Italiaanse wielrenner Alberto Bettiol heeft de achttiende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Het was een redelijke vlakke rit van Rovereto naar Stradella met alleen in de slotfase wat hellinkjes. Bettiol bleek in de finale van de rit de beste van een aanvankelijk omvangrijke groep vroege vluchters. De 27-jarige Italiaan bezorgde zijn ploeg EF Education – Nippo de derde zege van het seizoen. Een kleine 20 seconden na Bettiol passeerde zijn landgenoot Simone Consonni als tweede de finish.

Het peloton, met daarin klassementsleider Egan Bernal, reed de hele dag op ruime achterstand. Dat kon geen kwaad, want geen van de vroeg ontsnapte renners vormden een gevaar voor de leidende positie van de Colombiaan van Ineos Grenadiers. De grote groep met daarin de rozetruidrager en zijn grootste belagers arriveerden meer dan 23 minuten na ritwinnaar Bettiol. In het algemeen klassement heeft Bernal 2.21 minuten voorsprong op de Italiaan Damiano Caruso (Bahrain-Victorious). De Brit Simon Yates (BikeExchange) volgt op 3.23.

In de 231 kilometer lange rit reed de hele dag een omvangrijke kopgroep van ruim twintig renners voorop. Onder de koplopers bevond zich één Nederlander: Wesley Kreder van de Belgische ploeg Intermarché – Wanty – Gobert. De hoogste geklasseerde renner was de Spanjaard Gorka Izagirre die ook bijna een uur achterstand had op Bernal. Diens ploeg Ineos Grenadiers gaf mede daarom toestemming voor de vluchtgroep die uit kon lopen naar zo’n 20 minuten voorsprong.

In de heuvelzone die begon zo’n 30 kilometer voor de finish volgden de aanvallen elkaar op. Richting de beklimming van de Castana kwam de Franse tijdrijder Rémi Cavagna alleen voorop. Achter hem bleek Bettiol de beste klimmersbenen te hebben, al duurde het even voordat de winnaar van de Ronde van Vlaanderen van 2019 het gat gedicht had.

Cavagna, in 2019 winnaar van een rit in de Vuelta en dit jaar de beste in een individuele tijdrit in de Ronde van Romandië, kreeg het lastig in de slotkilometers. Op het laatste stijgende deel van het parcours viel de Fransman van Deceuninck – Quick-Step stil. Bettiol passeerde, net als Roche, de Fransman van Team DSM. Die laatste slaagde er net niet in tweede te worden.

Vrijdag en zaterdag volgen twee bergetappes. De Giro wordt zondag besloten met een individuele tijdrit.