Japanse dokter waarschuwt voor risico op ‘olympische’ virusmutant

De voorzitter van de Japanse unie van artsen vindt het te gevaarlijk om komende zomer Olympische Spelen te houden in zijn land. Volgens Naoto Ueyama bestaat het risico dat tijdens de Spelen een nieuwe mutant van het coronavirus ontstaat.

“Er komen tienduizenden mensen uit tweehonderd landen ter wereld naar Japan. Dat betekent dat alle mutaties die er nu zijn, zoals de Britse, Braziliaanse, Zuid-Afrikaanse en Indiase, in juli geconcentreerd worden in Tokio”, zei Ueyama tijdens een gesprek met buitenlandse journalisten die in Japan werken. “Al die mutaties kunnen na de Spelen weer verspreid worden over de wereld. Er kan zelfs een heel nieuwe mutant ontstaan, een ‘olympische’ variant. Dat leidt tot een enorme tragedie en kan ons op honderd jaar aan kritiek komen te staan. We zijn op het punt aangekomen dat de internationale gemeenschap moet zeggen: dit moet stoppen.”

Amper twee maanden voor de start van de Spelen wordt het verzet in Japan tegen het doorgaan van het mondiale sportevenement steeds groter. Uit polls blijkt dat een meerderheid van de bevolking wil dat de Spelen worden afgelast of opnieuw worden uitgesteld. Dat laatste is voor het Internationaal Olympisch Comité (IOC) geen optie meer, nadat de Spelen vorig jaar al waren uitgesteld als gevolg van de coronacrisis.

Japan worstelt met de vierde coronagolf. Het vaccinatieproces verloopt ook traag. Pas 5 procent van de bevolking heeft minimaal één prik gehad. Het IOC heeft alle sporters, trainers, officials en journalisten die naar Tokio komen, opgeroepen om zich te laten vaccineren.

“Deze Spelen werden aanvankelijk gezien als de Spelen van het herstel, na de tsunami in Oost-Japan in 2011”, zei Ueyama. “Maar als deze Spelen doorgaan, kan dat tot een nieuwe ramp leiden. Het virus verspreidt zich nog steeds in Japan, de noodtoestand wordt naar verwachting weer verlengd. Een meerderheid van de Japanners heeft geen zin in deze Spelen. Onder normale omstandigheden zou het IOC verantwoordelijk zijn voor dit evenement, maar niet gedurende een pandemie. Het IOC heeft niet de autoriteit om in de situatie beslissingen te nemen”, aldus de voorzitter van de artsenunie.

Hij vindt dat Japan zelf moet besluiten om het sportevenement te annuleren. Ueyama riep de internationale gemeenschap op om daarvoor ook te pleiten. “We zijn op het punt gekomen dat de internationale gemeenschap moet weten welke gevaren er dreigen. Het is onverantwoord om de Spelen te laten doorgaan.”