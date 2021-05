Solide start fitte golfer Luiten in Made in Himmerland

Golfer Joost Luiten heeft een prima eerste ronde gespeeld in het Made in Himmerland in Denemarken, een toernooi van de Europese tour. De Nederlander, hersteld van darmklachten, noteerde 68 slagen, 3 onder par. Hij staat daarmee in de top 10, hoewel nog niet alle spelers de achttien holes hebben afgemaakt.

Luiten maakt in Denemarken na een afwezigheid van ruim drie weken zijn rentree. De 35-jarige Bleiswijker keerde in het eerste weekeinde van mei vanwege heftige buikpijn met spoed terug uit Tenerife, waar hij deelnam aan een toernooi. Een Spaanse arts wilde hem daar meteen opereren, maar Luiten koos voor een tweede diagnose in eigen land. Een ingreep bleek niet noodzakelijk.

“Mijn lichaam is de darmklachten zelf gaan oplossen, zoals de artsen in Nederland hadden aangegeven. Ik voel af en toe nog wel wat stijfheid, het trekt soms een beetje in mijn linkeronderbuik, maar de artsen verzekeren me dat het niets is om over in te zitten”, schreef hij op zijn website voorafgaand aan het toernooi.