Tennisster Bertens begint op Roland Garros tegen Hercog

Tennisster Kiki Bertens speelt in de eerste ronde van Roland Garros tegen Polona Hercog. Dat heeft de loting van de grand slam in Parijs uitgewezen. De Sloveense staat op de 73e plaats van de wereldranglijst. Bertens is in de Franse hoofdstad als 16e geplaatst. Ze is in de ranking wat teruggevallen door blessures.

Arantxa Rus, de tweede Nederlandse in het hoofdtoernooi, neemt het op tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu, die bij lange na niet bij de beste honderd van de wereld behoort. Als Rus wint speelt ze mogelijk tegen Serena Williams. De Amerikaanse is de nummer 7 van de plaatsingslijst.

Botic van de Zandschulp, de enige Nederlandse man in het hoofdtoernooi, weet nog niet tegen wie hij speelt. Van de qualifiers is de indeling nog niet bekend. Van de Zandschulp kwam deze week het hoofdtoernooi in Parijs binnen via de kwalificaties.

Bertens, Nederlands beste speelster, kwam begin deze maand voor het laatst in actie. Ze werd in de tweede ronde van het graveltoernooi van Madrid uitgeschakeld. Bertens meldde zich daarna af voor de WTA-evenementen van Rome en Belgrado. Ze had nog steeds last van de achillespees waar ze zich eind vorig jaar aan liet opereren. Bertens maakte in maart haar rentree na die operatie, maar wist pas twee partijen te winnen.

Vorig jaar strandde Bertens op Roland Garros in de vierde ronde. Ze haalde in 2016 de halve finales op het gravel in Parijs, vooralsnog haar beste resultaat op een grandslamtoernooi.

Bij de mannen is het opvallend dat 13-voudig kampioen Rafael Nadal en ’s werelds nummer 1 Novak Djokovic in hetzelfde schema zitten. Ze kunnen daardoor niet beiden de finale bereiken. Dat komt omdat de Spanjaard op de wereldranglijst is gedaald naar de derde plaats. Titelverdediger Nadal begint tegen de AustraliĆ«r Alexei Popyrin. De Amerikaan Tennys Sandgren is de eerste tegenstander van Djokovic.