Basketballers LA Lakers nemen de leiding in play-offs NBA

De basketballers van Los Angeles Lakers hebben de leiding genomen in de play-offs van de NBA tegen Phoenix Suns. De titelverdediger won in het eigen Staples Center het derde duel in de best-of-seven-serie met 109-95. Anthony Davis (34 punten), LeBron James (21) en Dennis Schröder (20) namen met z’n drieën een groot deel van de productie voor hun rekening.

De Lakers wisten zich niet rechtstreeks te plaatsen voor de play-offs, maar hadden daar een zogeheten play-in voor nodig. Met dank aan een trefzeker schot van James in de zoemer wist de NBA-kampioen daarin af te rekenen met Golden State Warriors (103-100). De als zevende geplaatste Lakers begonnen de play-offs in het westen met een nederlaag tegen de als tweede geplaatste Suns (99-90). Ze herstelden zich door het tweede duel in Phoenix met 109-102 te winnen en namen voor eigen publiek de leiding in de serie.

Milwaukee Bucks is in het oosten al bijna zeker van een plek in de volgende ronde. De Bucks wonnen ook het derde duel met Miami Heat, met 113-84. Giannis Antetokounmpo maakte 17 punten en pakte ook 17 rebounds. Denver Nuggets nam vooral dankzij 36 punten van Nikola Jokic de leiding in de serie tegen Portland Trail Blazers: 120-115. De stand is nu 2-1 voor de Nuggets.