Bernal ziet sterkere Yates, maar heeft de vorm terug

Egan Bernal verloor wederom tijd in een bergetappe van de Giro d’Italia, maar de rozetruidrager uit Colombia kende in de negentiende etappe geen inzinking zoals hij woensdag in de zeventiende rit doormaakte. “Ik voelde me goed, beter dan woensdag. Ik reed een goede slotklim, de wattages die ik trapte waren in orde. Simon Yates is momenteel sterker, maar met deze benen kan ik tevreden zijn”, zei Bernal aan de finish.

De kopman van Ineos verloor een kleine halve minuut in de bergrit naar Alpe di Mera op ritwinnaar Yates, maar in het algemeen klassement behield hij een degelijke voorsprong van 2.29 op Damiano Caruso en 2.49 op Yates. “Voor mij is het belangrijkste dat ik de roze trui draag in Milaan en ik wil geen fouten meer maken onderweg. Ik moet kalm blijven en de focus houden.”

In de voorlaatste etappe op zaterdag schuilt nog gevaar. Er staan nog drie lastige beklimmingen op het menu. “Ik heb vertrouwen dat het goed komt. Ik heb een redelijke marge op Caruso en Yates en zal proberen die vast te houden. Ik voel me nog goed, maar de realiteit liegt ook niet: op dit moment is Yates de renner die nog sterker is.”