Darter Van Gerwen niet naar finale Premier League

Het is darter Michael van Gerwen (32) niet gelukt zich te plaatsen voor de finale van de Premier League. De vijfvoudig winnaar van de competitie verloor in Milton Keynes met 10-8 van Jonny Clayton uit Wales.

De 46-jarige Clayton maakte het op indrukwekkende wijze af. In de achttiende leg gooide hij 121 uit en hij benutte zijn eerste ‘matchdart’. Een game eerder had Clayton met elf pijlen de leg gewonnen die Van Gerwen was begonnen.

“Het was nog niet constant genoeg en daar baal ik ontzettend van. Hij deed me pijn op de momenten dat het moest en daar ben ik ziek van”, zei Van Gerwen voor de camera van RTL 7. “Maar ik moet hem dat vertrouwen niet geven. Hij had het moeilijk en toen moest ik toeslaan. Dat heb ik een beetje nagelaten en dan moet ik deze op mijn kin nemen.”

Van Gerwen sloot de groepsfase donderdag af als groepswinnaar. “Ik voelde me heel prettig, maar misschien wilde ik net iets te graag winnen. Ik had zoveel meer van mezelf verwacht, helaas is het er niet uit gekomen. Ook al is hij in de vorm van zijn leven. Het is doodzonde.”

Clayton neemt het in de finale op tegen José de Sousa uit Portugal, die de Engelsman Nathan Aspinall in een spannend duel met 10-9 de baas was. Clayton en De Sousa stonden beiden nog nooit in de finale van de Premier League.

Van Gerwen won de Premier League in 2013 voor het eerst en ook van 2016 tot en met 2019 was hij de beste. Vorig jaar liep hij de play-offs mis. Glen Durrant versloeg toen Aspinall in de finale.