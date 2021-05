Djokovic nu wel naar finale in eigen land

Novak Djokovic heeft zich met de nodige moeite verzekerd van een plek in de finale van het Belgrado Open. De Servische nummer 1 van de wereld had drie sets nodig om zich te ontdoen van de Slowaak Andrej Martin: 6-1 4-6 6-0.

De 34-jarige Djokovic deed vorige maand ook mee aan een ander toernooi in de Servische hoofdstad, het Serbia Open. Toen moest hij in de halve eindstrijd zijn meerdere erkennen in de Rus Aslan Karatsev.

In aanloop naar Roland Garros kan Djokovic, die in februari de Australian Open wist te winnen, zijn tweede titel van het seizoen veroveren. Alex Molcan uit Slowakije of de Argentijn Federico Delbonis is zaterdag zijn tegenstander.

Roland Garros begint zondag.