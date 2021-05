Formule 1-leider Verstappen geen fan van stratencircuit Bakoe

Max Verstappen verwacht niet dat hij de komende Grote Prijs van Azerbeidzjan net zo zal domineren als de Grote Prijs van Monaco van afgelopen zondag. In de race op het stratencircuit van Bakoe heeft de Nederlandse Formule 1-coureur tot nog toe niet veel laten zien; hij viel er twee keer uit en eindigde een keer als vierde.

“De baan is wel oké, maar het is niet een van mijn favoriete circuits eerlijk gezegd. Ik heb er nog nooit op het podium gestaan”, zegt de coureur van Red Bull in een vooruitblik van zijn team. “Tijd om daar verandering in te brengen. Maar laten we eerst maar eens zien hoe goed onze auto is ten opzichte van Mercedes, want ik verwacht dat zij sterk terugkomen in Bakoe.”

Verstappen is door zijn imponerende zege in Monaco voor het eerst in zijn Formule 1-carrière leider in het wereldkampioenschap. Hij heeft na vijf grands prix 4 punten meer dan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes, die in de klassieker in het prinsdom slechts als zevende finishte. “De leiding hebben in het kampioenschap voelt natuurlijk goed, maar ik wil daar aan het einde van de laatste race staan, dat is het enige wat telt.”