NOC*NSF: we gaan alsnog mooie sportzomer tegemoet

Sportkoepel NOC*NSF is blij met de versoepelingen in de sport die ingaan op 5 juni, mits de coronabesmettingen blijven dalen. “We gaan van ‘gesloten, tenzij’ naar ‘open, tenzij’, dat is goed nieuws”, reageert algemeen directeur Gerard Dielessen. “Uiteraard zijn we heel blij dat de harde lockdown volgende week zaterdag wordt opgeheven. Dat betekent dat iedereen weer volop kan sporten. Binnen en buiten.”

Zo mogen volwassenen binnen en buiten weer sporten in groepen van maximaal vijftig personen en zonder de verplichte 1,5 meter afstand bij sporten waarbij dat voor de beoefening van de sport niet haalbaar is. “Daarnaast is het heel fijn dat er voor de jeugd weer competities georganiseerd kunnen worden. Het lijkt er nu toch echt op dat we een mooie sportzomer tegemoet gaan waarin we zelf kunnen sporten en ook volop kunnen genieten van al die mooie sportprestaties tijdens bijvoorbeeld het EK voetbal en de Olympische Spelen in Tokio”, aldus Dielessen.