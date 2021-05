Yates wint bergetappe Giro, maar loopt weinig in op leider Bernal

Simon Yates heeft Egan Bernal wel pijn gedaan in de negentiende etappe van de Ronde van Italië, maar bij lange na niet genoeg om de Colombiaan uit de roze leiderstrui te rijden. De Brit van Team BikeExchange viel gedurfd aan op de lastige slotklim naar Alpe di Mera en kwam ook als eerste boven, maar Bernal wist de schade beperkt te houden. De kopman van Ineos-Grenadiers arriveerde als derde, op 28 seconden van Yates. De Portugees João Almeida (Deceuninck – Quick-Step) finishte als tweede op 11 seconden.

Bernal zag in het algemeen klassement Yates iets dichterbij komen, maar het verschil is nog altijd bijna 3 minuten. De Colombiaan boekte wel luttele seconden winst op de nummer 2 in het algemeen klassement, de Italiaan Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), die in de etappe als vierde eindigde op 32 tellen van Yates.

Koen Bouwman verraste met de achtste plek in de bergrit over 166 kilometer van Abbiategrasso naar Alpe di Mera. De renner van Jumbo-Visma verloor op de slotklim van 9,8 kilometer met een gemiddelde stijgingspercentage van 8,9 slechts 1 minuut 25 op de winnaar.

Yates had duidelijk zijn zinnen gezet op deze etappe, want hij trok al op 6 kilometer voor de top ten aanval. Bernal reageerde niet en liet de Brit, die in de Giro van 2018 drie etappes won, gaan. De Colombiaan dook in de rug van zijn knechten Jonathan Castroviejo en Dani Martínez en reed vooral zijn eigen tempo. Almeida, Caruso en ook de Rus Aleksandr Vlasov probeerden wel aan te haken bij Yates, maar de Brit voerde het tempo nogmaals op en reed vervolgens in zijn eentje naar boven.

Het lukte hem echter niet een groot gat te slaan. Een kleine 30 seconden was zijn maximale voorsprong. Bernal reed gecontroleerd en kreeg niet de inzinking die hem in de zeventiende etappe aan het wankelen bracht. De Colombiaan lijkt nu af te stevenen op zijn tweede eindzege in een grote ronde; in 2019 won hij de Tour de France.

Voor zaterdag staat er nog een zware bergrit op het menu met drie lange beklimmingen, waarvan de top op twee cols boven de 2000 meter ligt.