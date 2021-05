Atlete Bol loopt Nederlands record op 400 meter

Femke Bol heeft bij wedstrijden in het Belgische Oordegem het Nederlands record op de 400 meter op haar naam gebracht. Ze zegevierde in een tijd van 50,56 seconden. Daarmee was Bol sneller dan Lisanne de Witte, die met 50,77 het nationale record op deze afstand in bezit had.

Bol heeft met een tijd van 50,63 ook het Nederlandse indoorrecord op de 400 meter op haar naam staan. Ze loopt in Belgiƫ ook nog de 200 meter.

Kalyl Amaro uit Frankrijk eindigde in Oordegem op ruime afstand als tweede in 53,24. Laure de Witte kwam als derde binnen in 53,82.