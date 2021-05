Atlete Van Es op 5000 meter onder olympische limiet

Atlete Diane van Es heeft bij wedstrijden in Nijmegen voldaan aan de olympische limiettijd op de 5000 meter. Ze finishte bij de zogenoemde Next Generation Athletics als derde in een tijd van 15 minuten en 7,52 seconden. Daarmee bleef de 22-jarige hardloopster van PAC onder de olympische norm van 15.10.

Isobel Batt Doyle uit Australië won in een tijd van 15.04,10. Ook Esther Chebet uit Oeganda (15.04,89) en de Australische Rose Davies (15.08,48) bleven in Nijmegen onder de olympische limiet. Maureen Koster, die vooraf eveneens mikte op een tijd van onder de 15.10, viel na circa 10 minuten uit.

Op de 1500 meter haalde Richard Douma de olympische limiettijd (3.35) niet. Hij kwam als vierde over de finish in een tijd van 3.38,43.