De Nederlandse basketballers in de nieuwe olympische discipline 3×3 hebben zich met twee zeges alsnog geplaatst voor de kwartfinales van het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van Tokio. De mannen versloegen eerst Oostenrijk met 17-15 en waren daarna met 22-16 ook te sterk voor Kroatië.

De basketballers van bondscoach Brian Benjamin waren het kwalificatietoernooi begonnen met nederlagen tegen Letland en Canada. In de kwartfinale treffen Dimeo van der Horst, Arvin Slagter, Jessey Voorn en Julian Jarin zondag de Verenigde Staten. Alleen voor de top 3 is in Graz een olympisch ticket te verdienen.

De basketbalsters wonnen ook twee wedstrijden zaterdag, maar hebben de kwartfinales toch niet gehaald. Nederland won met 16-14 van Wit-Rusland en met 22-3 van Sri-Lanka. Door de zege van Wit-Rusland op Estland eindigden de Nederlandse speelsters van bondscoach Hakim Salem niet bij de eerste twee in de groep.