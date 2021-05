Caruso had geen plan om aan te vallen in laatste bergetappe Giro

Damiano Caruso had vooraf aan de twintigste etappe in de Giro d’Italia helemaal geen plannen om aan te vallen. De Italiaanse nummer 2 uit het klassement sloop mee met een aanval van de Fransman Romain Bardet en kwam solo aan op de Alpe Motta voor rozetruidrager Egan Bernal.

“Mijn aanval was helemaal niet gepland. Soms gebeuren de beste dingen per toeval. Dan is een beetje geluk nodig en ook een beetje slimheid”, zei de Italiaan van Bahrain-Victorious. “We reageerden op de een aanval van Team DSM en dat was de gouden keuze. Ik heb gereden om te winnen omdat je in dit vak moet proberen om te winnen.”

Meteen na de etappe zei Caruso al dat er duizenden dingen door zijn hoofd schoten in laatste meters van de etappe. “Al mijn offers, mijn trainingen en al het werk dat door mijn ploeggenoten is verricht. Pello Bilbao heeft geweldig werk verzet en speelde een doorslaggevende rol in deze overwinning. Ik heb vandaag een droom gerealiseerd, ik denk dat ik de gelukkigste man op aarde ben.”

Caruso pakte met de aanval een halve minuut terug op Bernal. Zijn achterstand op de Colombiaan van Ineos Grenadiers voor de tijdrit van 30 kilometer van zondag is 1.59 minuut. “Morgen zal ik alles geven van de verkenning tot en met de race. Ik doe niet aan voorspellingen. Het zal een zegerijke slotdag worden”, zegt de nummer 2 uit het klassement.