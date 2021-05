Motorcoureur Quartararo pakt pole voor GP van Italië

Klassementsleider Fabio Quartararo begint zondag in de MotoGP op poleposition aan de Grand Prix van Italië. De Fransman zette op het circuit van Mugello de beste tijd neer: 1 minuut en 45,187 seconden. De Yamaha-rijder had tijdens de vierde vrije training al het baanrecord verbroken.

Voor Quartararo was het dit seizoen zijn vierde pole op rij. De Italiaan Francesco Bagnaia vertrekt zondag op zijn Ducati vanaf de tweede startplek. Hij was in de eerste drie vrije trainingen de snelste, maar moest tijdens de kwalificatie met een tijd van 1.45,417 voorrang verlenen aan Quartararo. De Fransman Johann Zarco reed op zijn Ducati tijdens de kwalificatie de derde tijd: 1.45,432.

De Australiër Jack Miller, de winnaar van de laatste twee GP-races, moet vanaf de tweede startrij op de vijfde plek aan de Grote Prijs van Italië beginnen.

Quartararo droeg zijn snelste rondetijd op aan de Zwitser Jason Dupasquier, die in de kwalificaties van de Moto3-klasse zwaar crashte. Op beelden was te zien hoe de 19-jarige coureur viel en geraakt leek te worden door een motor. Hij bleef schijnbaar levenloos liggen. Ongeveer een halfuur na het ongeval lag de jonge Zwitser nog steeds op het circuit, omringd door hulpverleners. De organisatie liet later weten dat Dupasquier naar het ziekenhuis van Florence is gebracht. Over zijn toestand is nog niets bekend.

De Japanner Ayumu Sasaki en de Spanjaard Jeremy Alcoba waren ook betrokken bij het ongeval, maar zij liepen geen zware verwondingen op.

In de Moto2-klasse reed Bo Bendsneyder in de kwalificatie naar de zestiende tijd. De poleposition was voor de Spanjaard Raúl Fernández die de Brit Sam Lowes en zijn landgenoot Jorge Navarro voorbleef.