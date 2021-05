Tennisster Krejcikova pakt eerste WTA-titel

Tennisster Barbora Krejcikova heeft haar eerste titel in het WTA-circuit veroverd. De Tsjechische nummer 38 van de wereldranglijst was in de finale van het graveltoernooi in Straatsburg in twee sets te sterk voor de Roemeense Sorana Cirstea: 6-3 6-3.

De 25-jarige Krejcikova won eerder al veertien titels in het ITF-circuit. Ze speelt komende week in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in Parijs tegen haar landgenote Kristyna Pliskova, die op de 89e plaats staat in het mondiale klassement. Krejcikova haalde vorig jaar op Roland Garros de vierde ronde.

Cirstea blijft vooralsnog op twee WTA-titels staan. Zij speelt in Parijs in de eerste ronde tegen de als negentiende geplaatste Britse Johanna Konta.