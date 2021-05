Volleyballers geven in Nations League voorsprong weg tegen Japan

Het is de Nederlandse volleyballers op de Nations League niet gelukt hun eerste zege te boeken. In Rimini gaf Oranje tegen Japan een voorsprong van 2-0 in sets uit handen. Het werd uiteindelijk 22-25 23-25 25-22 25-17 15-8 voor de Japanners

Het was voor Oranje de tweede wedstrijd in de groepsfase. Vrijdag verloor Nederland al met 3-1 van Rusland, de winnaar van de laatste twee edities. Japan had in de eerste wedstrijd met 3-0 gewonnen van Iran, zondag de tegenstander van Oranje.

Aan de Nations League doen de beste zestien landen ter wereld mee. Oranje mocht in de jaarlijkse intercontinentale landencompetitie van wereldvolleybalbond FIVB, die tot 2018 nog de World League heette, de plaats innemen van China. De Chinezen trokken zich terug.