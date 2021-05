Wielrenner Bernal kijkt vol vertrouwen uit naar laatste tijdrit

Wielrenner Egan Bernal klonk tevreden na de lastige laatste bergrit in de Ronde van Italië. De Colombiaan van Ineos Grenadiers is dicht bij zijn eerste eindzege in de Giro nadat hij de schade in de twintigste etappe op nummer 2 Damiano Caruso, die de rit, won beperkte tot een halve minuut. “Ik ben vol vertrouwen. Ik heb voor de tijdrit een voorsprong van 2 minuten”, zei Bernal.

“Ik denk dat we de situatie goed hebben aangepakt en onder controle hadden”, keek de Colombiaan terug op de rit. “Ik geef toe dat ik een beetje bezorgd raakte toen de voorsprong van Caruso, die was weggereden, groeide naar 1 minuut. Maar ik had nog twee ploeggenoten en die heb ik gebruikt. Mijn ploeggenoten hebben het geweldig gedaan, waardoor ik krachten kon sparen voor de tijdrit.”

Bernal won in 2019 de Tour de France. In de Ronde van Frankrijk van 2020 moest hij opgeven wegens rugproblemen. Hoewel de Colombiaan in aanloop naar de Ronde van Italië liet weten dat hij nog niet helemaal van die klachten af is, nam hij in de negende etappe van deze Giro de leiding en stond die niet meer af.